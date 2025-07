Ein New Yorker in Rochlitz: Star-Organist Virginius Barkauskas zu Gast

Mehr als 80 Besucher lauschten Virginius Barkauskas in Rochlitz. Der Konzertorganist aus New York brachte Buxtehude und Widor zum Klingen.

Ein Star in Rochlitz: Virginius Barkauskas ist ein litauischer Konzertorganist und Kirchenmusiker. Er lebt auf Long Island in New York und ist Musikdirektor der römisch-katholischen Kirche St. Elizabeth of Hungary in Melville. Doch nun hat er seine Wahlheimat USA für eine Stippvisite nach Rochlitz verlassen.