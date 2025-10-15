„Ein Traum geht in Erfüllung“: Der Schulweg in Lunzenau wird endlich sicherer

Rochlitz
In Lunzenau und Königshain-Wiederau investiert der Landkreis mehrere Millionen Euro in den Straßenbau. In beiden Kommunen ist die Erleichterung groß. Denn vor allem die Sicherheit wird verbessert.
Bei Claudia Landgraf, der Leiterin der Abteilung Straßen im Landratsamt, stapeln sich die Unterlagen auf dem Schreibtisch. Kein Wunder, schließlich nimmt der Landkreis Mittelsachsen ab dem kommenden Jahr gleich mehrere Straßensanierungen in Angriff und investiert mithilfe von Fördermitteln mehrere Millionen Euro. In Lichtenwalde, Großschirma...
