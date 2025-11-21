Einblicke und Abenteuer: Oberschule Rochlitz wird zum Besuchermagneten

Reger Betrieb und spannende Einblicke: Der Tag der offenen Tür an der Oberschule in Rochlitz lockte etliche Besucher an. Was macht diese Schule aus?

Theaterstück, Vorstellung der teils ungewöhnlichen Ganztagsangebote und Experimente: Beim Tag der offenen Tür an der Oberschule „An der Mulde" in Rochlitz herrschte am Freitagabend reger Betrieb. Etliche Eltern von Viertklässlern und Schulwechslern sowie die Kinder selbst waren vor Ort, um einen Einblick in den Alltag der Schule zu...