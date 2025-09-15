Einbruch in Einfamilienhaus in Diethensdorf

Rochlitz
In der zurückliegenden Woche, irgendwann in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Sonntagmittag (14 Uhr) haben bislang unbekannte Täter in der Unteren Hauptstraße in Diethensdorf die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses aufgehebelt und dann die Räumlichkeiten des Hauses akribisch durchsucht. Auch in einen auf dem Grundstück...
