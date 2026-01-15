MENÜ
In der Nacht zu Mittwoch gab es einen Alarm an der Colditzer Straße in Geithain.
Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa


Rochlitz
Einbruchserie in Geithain: Polizei stellt Tatverdächtigen
Redakteur
Von Holk Dohle
Nach einem Alarm entdeckt die Geithainer Polizei Einbrüche in verschiedene Geschäfte. Auf dem Parkplatz trafen die Beamten einen verdächtigen Mann.

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch mehrere Geschäfte an der Colditzer Straße in Geithain heimgesucht. Nach einem Alarm entdeckte die Polizei Einbrüche in einem Discounter und einer Bäckereifiliale. Auf dem Parkplatz eines weiteren Discounters trafen die Beamten einen Mann mit Etiketten eines benachbarten Bekleidungsgeschäfts, das...
