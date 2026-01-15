Einbruchserie in Geithain: Polizei stellt Tatverdächtigen

Nach einem Alarm entdeckt die Geithainer Polizei Einbrüche in verschiedene Geschäfte. Auf dem Parkplatz trafen die Beamten einen verdächtigen Mann.

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch mehrere Geschäfte an der Colditzer Straße in Geithain heimgesucht. Nach einem Alarm entdeckte die Polizei Einbrüche in einem Discounter und einer Bäckereifiliale. Auf dem Parkplatz eines weiteren Discounters trafen die Beamten einen Mann mit Etiketten eines benachbarten Bekleidungsgeschäfts, das...