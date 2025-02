Einbrüche in Peniger Vereinsheim und Zoohandlung: „Mit schlottern noch immer die Knie“

Unbekannte sind in Penig in mehrere Gebäude eingebrochen und haben Werkzeuge und Angelbedarf gestohlen. Die Zerstörungswut sorgt für Entsetzen.

Großes Entsetzen herrscht derzeit beim Hundesportclub Penig und beim Zoohandel Weinhold in Penig. Denn sowohl das Vereinsheim als auch das Geschäft waren am vergangenen Wochenende Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei mitteilte, drangen Unbekannte in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen gewaltsam in beide Gebäude ein. Die Täter...