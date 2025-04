Eine Neueröffnung, das Bergstadtfest, eine Unternehmensgeschichte und ein Straßenbau: Die guten Nachrichten aus Mittelsachsen

Auch in dieser Woche gibt es in Mittelsachsen gute Nachrichten; und zwar aus Flöha, Freiberg, Frankenberg und Penig.

Kaffeetrinken in Flöha: Wenn man zum Bäcker geht, geht man nicht nur in ein Geschäft, in dem es Brot, Kuchen und andere Backwaren gibt. Nein, vielerorts ist es ein Treffpunkt für die Einwohner. Man begegnet zufällig Freunden oder Bekannten und tauscht sich dabei über Neuigkeiten aus. Daher gehört diese Geschichte unbedingt zu den guten...