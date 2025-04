Eine runde Sache in Rochlitz: Regionalmarkt mit einem Weltmeister

Eitel Sonnenschein, eine große Auswahl heimischer Produkte und alles rund ums Rad: Der Regionalmarkt in Rochlitz ist am Samstag perfekt in die Saison gestartet.

Den besten Überblick hatte der Hochrad-Weltmeister von 2018 persönlich: Helmut Arnold aus Penig stieg am Samstag in Rochlitz immer wieder auf sein Rad, drehte seine Runden auf dem von ihm perfekten beherrschten Gefährt und grüßte stets freundlich. Damit passte er perfekt zum Auftakt für die diesjährigen Rochlitzer Regionalmärkte, bis...