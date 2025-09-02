„Eine Schwächung der Zivilgesellschaft“ - Stimmen zum Aus für das Kloster Wechselburg

Rochlitz
Spätestens 2026 wird der letzte Mönch Wechselburg verlassen, das Kloster wird geschlossen. Diese Meldung hat in der Region nicht alle überrascht. Sorgen macht man sich um Kultur und Zusammenhalt.
Am Montag 12 Uhr wurde per Pressemeldung das Aus für das Benediktinerkloster in Wechselburg verkündet. Bis Ende 2026 soll der letzte verbliebene Mönch nach mehr als 30 Jahren nach Ettal zurückkehren. Wie es mit der Basilika dem Wallfahrtsort und dem Jugend- und Familienhaus weitergeht, ist offen. Das Aus für das Kloster beschäftigt die...
