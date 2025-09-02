Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick auf die Basilika von Kloster Wechselburg, links das Schloss.
Blick auf die Basilika von Kloster Wechselburg, links das Schloss. Bild: Sabine Bley/Archiv
Blick auf die Basilika von Kloster Wechselburg, links das Schloss.
Blick auf die Basilika von Kloster Wechselburg, links das Schloss. Bild: Sabine Bley/Archiv
Rochlitz
„Eine Schwächung der Zivilgesellschaft“ - Stimmen zum Aus für das Kloster Wechselburg
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spätestens 2026 wird der letzte Mönch Wechselburg verlassen, das Kloster wird geschlossen. Diese Meldung hat in der Region nicht alle überrascht. Sorgen macht man sich um Kultur und Zusammenhalt.

Am Montag 12 Uhr wurde per Pressemeldung das Aus für das Benediktinerkloster in Wechselburg verkündet. Bis Ende 2026 soll der letzte verbliebene Mönch nach mehr als 30 Jahren nach Ettal zurückkehren. Wie es mit der Basilika dem Wallfahrtsort und dem Jugend- und Familienhaus weitergeht, ist offen. Das Aus für das Kloster beschäftigt die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
01.09.2025
4 min.
Hiobsbotschaft für Wechselburg: Mönche geben Kloster auf
Das Ensemble aus Basilika, Schloss und Kloster prägt Wechselburg. Es ist nicht nur geistliches Zentrum der Katholiken aus der näheren Umgebung, sondern strahlt weit über die Region.
Nach mehr als 30 Jahren endet eine Ära in Wechselburg: Die Mönche der Ettaler Abtei ziehen sich zurück und hinterlassen eine Lücke im geistlichen Leben der Region.
Michael Kunze
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
Von Alexander Christoph
2 min.
12:15 Uhr
2 min.
Wechselburg ohne Mönche: Ein Verlust ohne gleichen
Meinung
Redakteur
Das Triumphkreuz in der Basilika. Noch nur wenige Male werden Pater Maurus und Frater Victor hier beten.
Ein Kommentar zum Ende des Klosters: Mönche prägten durch ihr vielfältiges Wirken über Jahrzehnte die Region. Ihre Verdienste sind groß, die Lücke, die der Abschied hinterlässt, umso schmerzhafter.
Alexander Christoph
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
Mehr Artikel