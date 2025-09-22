Einladung zum Wandertag: Zettlitz startet in den Herbst

Rochlitz
Die Beliebtheit des „Zettlitzer Wandertages“ ist ungebrochen. Deshalb legt der Gemeindechef die 2018 ins Leben gerufene Veranstaltung erneut auf.
Die Gemeinde Zettlitz bewegt sich; und das nicht nur sprichwörtlich. 2018 hatte der damalige Bürgermeister Steffen Dathe (parteilos) den „Zettlitzer Wandertag“ins Leben gerufen. Das kam seinerzeit gut an. Weitere Veranstaltungen folgten. Daran möchte Gemeindechef Thomas Arnold (parteilos) anknüpfen. Neben dem sportlichen Aspekt will er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.