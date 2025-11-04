Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • „Einmal Karneval, immer Karneval“: Udo Modes übergibt das Zepter – Wechselburgs Karneval in neuen Händen

Udo Modes (4.v.r., hier beim Rathaussturm 2024 mit Bürgermeister Daniel Bergert) war 33 Jahre lang Präsident des WCV.
Udo Modes (4.v.r., hier beim Rathaussturm 2024 mit Bürgermeister Daniel Bergert) war 33 Jahre lang Präsident des WCV. Bild: Mario Hösel/Archiv
Udo Modes (4.v.r., hier beim Rathaussturm 2024 mit Bürgermeister Daniel Bergert) war 33 Jahre lang Präsident des WCV.
Udo Modes (4.v.r., hier beim Rathaussturm 2024 mit Bürgermeister Daniel Bergert) war 33 Jahre lang Präsident des WCV. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
„Einmal Karneval, immer Karneval“: Udo Modes übergibt das Zepter – Wechselburgs Karneval in neuen Händen
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schnapszahlen spielen in diesem Jahr beim Wechselburger Carneval Verein eine große Rolle: Nach 33 Jahren gibt der 66-jährige Präsident das Amt ab. Sein Nachfolger ist 44 und startet in die 55. Saison.

Alles begann mit dem Amt des Prinzen, dann ging es im übertragenen Sinne als König weiter, nun gehört er wieder zum „Fußvolk“. Für Udo Modes vom Wechselburger Carneval Verein ist dieses Jahr ein ganz besonderes. Es strotzt nur so von Schnapszahlen: Vor 44 Jahren kam der heute 66-Jährige zum WCV, 33 Jahre lang war er Präsident der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
1 min.
Spiel und Spaß in Wechselburg: Seniorenrat lädt zum gemütlichen Nachmittag ein
Der Seniorenrat (hier mit Hortkindern beim Nähen) lädt zum Kaffee- und Spielenachmittag ein.
Ein Nachmittag in Wechselburg bringt Kartenfreunde zusammen. Doch der Seniorenrat hat noch viel mehr zu bieten, als Spiele und Kaffee.
Julia Czaja
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
17.09.2025
4 min.
„Das kulturelle Leben wird wegbrechen“: So blicken die Wechselburger auf das Ende des Klosters
Das Kloster in Wechselburg steht vor dem Aus. Die Wechselburger befürchten, dass das kulturelle Leben wegbricht.
Der Rückzug der Mönche aus Wechselburg war eine Hiobsbotschaft. Denn das Kloster hat eine immense Bedeutung für Tourismus und Gemeindeleben. Welche Hoffnungen und Sorgen haben die Menschen vor Ort?
Julia Czaja
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
Mehr Artikel