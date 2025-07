Einsamkeit adé: Einkaufsservice belebt das soziale Miteinander der Senioren in Wechselburg

In einer Zeit, in der Mobilität alles bedeutet, wird der Einkauf für Senioren zur unüberwindbaren Hürde. Der Pflegedienst Lebensbaum könnte hier ein Lichtblick sein. Ein Kommentar von Julia Czaja.

Vor gut drei Wochen hat Gerd Zillmann sein gleichnamiges Lebensmittelgeschäft in Wechselburg endgültig geschlossen. Damit gibt es in der Gemeinde nur noch die Fleischerei Sacher. Für die Wechselburger bedeutet das: Sie müssen von nun an weitere Wege zum Supermarkt in Kauf nehmen. Das stellt vor allem Senioren und ältere Menschen vor eine...