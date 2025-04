Einzigartige Eier-Kunst in Penigs Kleinem Kino

„Kunst am Ei“ begeistert Penig: Im Kleinen Kino werden über 400 aufwendig gestaltete Eier ausgestellt. Die Ausstellung ist am 23. März zu sehen.

Mehr als 400 Eier, vom kleinen Wachtelei über Hühner- und Gänseeier bis hin zum großen Straußenei, allesamt aufwendig künstlerisch gestaltet, sind am Wochenende in der Ausstellung „Kunst am Ei“ in Karstas Kleinem Kino in Penig zu sehen. Im Kino von Karsta Hönicke zeigen Christina Knoblauch aus Burgstädt und Simone Lißke aus...