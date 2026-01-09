Eisbaden, Hobby-Horsing-EM, Skilanglauf und Bikertreffen: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Lunzenau, Hainichen, Freiberg und Augustusburg.

Lunzenau: Neujahrsvorsätze sind so eine Sache. Viele Menschen, die sich etwas vornehmen, halten nicht durch. Meist ist der innere Schweinehund der Grund für das Scheitern. In Lunzenau hatte der innere Schweinehund jedoch nichts zu sagen. Fünf Mutige haben ihn kürzlich überwunden und sind in die eiskalten Fluten der Mulde eingetaucht. Das...