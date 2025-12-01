Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Elly Martinek sorgt trotz ihrer 78 Jahre für reichlich frischen Wind in Rochlitz. Sie ist Chefin des Seniorenrates und Stadträtin. Doch ihr Engagement reicht weiter.
Elly Martinek sorgt trotz ihrer 78 Jahre für reichlich frischen Wind in Rochlitz. Sie ist Chefin des Seniorenrates und Stadträtin. Doch ihr Engagement reicht weiter.
Der Seniorenrat organisiert nicht nur Veranstaltungen, sondern ist bei Tagen der offenen Tür, wie hier beim Gesundheits- und Pflegezentrum Lindenblick, auch vor Ort.
Der Seniorenrat organisiert nicht nur Veranstaltungen, sondern ist bei Tagen der offenen Tür, wie hier beim Gesundheits- und Pflegezentrum Lindenblick, auch vor Ort.
Der Generationentreff am Markt hat sich für Rochlitzer jeden Alters zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt.
Der Generationentreff am Markt hat sich für Rochlitzer jeden Alters zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt.
Elly Martinek sorgt trotz ihrer 78 Jahre für reichlich frischen Wind in Rochlitz. Sie ist Chefin des Seniorenrates und Stadträtin. Doch ihr Engagement reicht weiter.
Elly Martinek sorgt trotz ihrer 78 Jahre für reichlich frischen Wind in Rochlitz. Sie ist Chefin des Seniorenrates und Stadträtin. Doch ihr Engagement reicht weiter. Bild: Mario Hösel/Archiv
Der Seniorenrat organisiert nicht nur Veranstaltungen, sondern ist bei Tagen der offenen Tür, wie hier beim Gesundheits- und Pflegezentrum Lindenblick, auch vor Ort.
Der Seniorenrat organisiert nicht nur Veranstaltungen, sondern ist bei Tagen der offenen Tür, wie hier beim Gesundheits- und Pflegezentrum Lindenblick, auch vor Ort. Bild: Mario Hösel/Archiv
Der Generationentreff am Markt hat sich für Rochlitzer jeden Alters zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt.
Der Generationentreff am Markt hat sich für Rochlitzer jeden Alters zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Bild: Franziska Muth/Archiv
Rochlitz
Elly Martinek: Die Brückenbauerin von Rochlitz
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht nur zur Weihnachtszeit bringt der Seniorenrat in Rochlitz Menschen zusammen – wöchentliche Veranstaltungen und Vorträge bereichern das Stadtleben nachhaltig. Preiswürdig, wie eine Jury jetzt fand.

Fitness 70+, Rückenschule, Gedächtnistraining – drei Angebote unter vielen des Seniorenrats in Rochlitz. Doch die Gruppe um Elly Martinek stellt nicht nur Veranstaltungen für die ältere Bevölkerung der rund 5800 Einwohner zählenden Stadt auf die Beine. Der Seniorenrat versteht sich als Bindeglied zwischen alt und jung.
