Elly Martinek: Die Brückenbauerin von Rochlitz

Nicht nur zur Weihnachtszeit bringt der Seniorenrat in Rochlitz Menschen zusammen – wöchentliche Veranstaltungen und Vorträge bereichern das Stadtleben nachhaltig. Preiswürdig, wie eine Jury jetzt fand.

Fitness 70+, Rückenschule, Gedächtnistraining – drei Angebote unter vielen des Seniorenrats in Rochlitz. Doch die Gruppe um Elly Martinek stellt nicht nur Veranstaltungen für die ältere Bevölkerung der rund 5800 Einwohner zählenden Stadt auf die Beine. Der Seniorenrat versteht sich als Bindeglied zwischen alt und jung.