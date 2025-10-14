Eltern in Penig atmen auf: Schulweg zur Grundschule wird sicherer

Grundschüler in Penig kommen schwer über die Straße. Nun soll die Bahnhofstraße ausgebaut werden. Wann geht es los und wie geht es danach weiter?

Ein Wunschprojekt der Peniger Eltern und Schüler wird wahr: Der Schulweg für die Grundschüler wird sicherer. Das hat das Landratsamt am Dienstag bekanntgegeben. Danach sind die entsprechenden Bauarbeiten in Vorbereitung.