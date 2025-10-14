Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kreuzung an der Grundschule Penig soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.
Die Kreuzung an der Grundschule Penig soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Bild: Mario Hösel
Die Kreuzung an der Grundschule Penig soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.
Die Kreuzung an der Grundschule Penig soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Eltern in Penig atmen auf: Schulweg zur Grundschule wird sicherer
Von Julia Czaja, Grit Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Grundschüler in Penig kommen schwer über die Straße. Nun soll die Bahnhofstraße ausgebaut werden. Wann geht es los und wie geht es danach weiter?

Ein Wunschprojekt der Peniger Eltern und Schüler wird wahr: Der Schulweg für die Grundschüler wird sicherer. Das hat das Landratsamt am Dienstag bekanntgegeben. Danach sind die entsprechenden Bauarbeiten in Vorbereitung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
17:30 Uhr
4 min.
„Ein Traum geht in Erfüllung“: Der Schulweg in Lunzenau wird endlich sicherer
Im Bereich der Kreuzung Rochlitzer Straße/Erich-Weinert-Straße/Schlaisdorfer Straße in Lunzenau soll ein Kreisverkehr gebaut werden.
In Lunzenau und Königshain-Wiederau investiert der Landkreis mehrere Millionen Euro in den Straßenbau. In beiden Kommunen ist die Erleichterung groß. Denn vor allem die Sicherheit wird verbessert.
Julia Czaja
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
30.09.2025
1 min.
Freies Gymnasium Penig: Wieder Kennenlernabend für Eltern
Der Grundschulelternabend am Freien Gymnasium Penig weckt jedes Mal großes Interesse.
Eltern von Grundschülern sind am 24. Oktober eingeladen, das Freie Gymnasium Penig besser kennenzulernen.
Julia Czaja
Mehr Artikel