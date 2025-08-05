Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Mario Hösel
Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Enkeltrick & Co.: Polizei klärt Rochlitzer Bürger auf
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz des schlechten Wetters: Rochlitzer löchern Experten der Polizei. Dabei spielte der Schutz von Hab und Gut eine Rolle, aber nicht nur.

Das regnerische Wetter hat am Dienstag nur Wenige ins Freie gelockt. Dennoch nutzte ein gutes Dutzend die Chance, sich auf dem Rochlitzer Markt Ratschläge von den Experten des Präventionsmobils der Polizeidirektion einzuholen. So wurden Robin Kinder und Mandy Gleixner zum Beispiel gefragt, wie man Eigentum vor Einbrechern schützt oder wie man...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.07.2025
1 min.
Rochlitz: Virginius Barkauskas spielt in der Kunigundenkirche
Am 18. Juli, 19.30 Uhr spielt ein seit vielen Jahren in New York tätiger Organist in Rochlitz. Auf dem Programm steht auch eine selten aufgeführte Symphonie.
Freie Presse
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
06.07.2025
2 min.
Sommer auf der Haut – Der Rochlitzer Regionalmarkt trotzt der Urlaubszeit
Der Regionalmarkt in Rochlitz trotzte der Ferienflaute mit einer bunten Mischung aus Ständen und Attraktionen.
Mario Hösel
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel