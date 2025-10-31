Erlau heißt neue Erdenbürger willkommen: Was Babys in Mittelsachsen alles geschenkt bekommen

Rochlitz
Spiegeln die niedrigen Geburtenzahlen die gesellschaftliche Stimmung? Kommunen und Landratsamt zumindest suchen das Gespräch. Dabei gibt es für Neugeborene neben Begrüßungsgeld immer mehr Geschenke.
So viel zu bestaunen, so viel Neues und dann auch noch potentielle neue Spielkameraden: Wenn in der „Alten Mühle“ in Schweikershain die jüngsten Erlauer zusammenkommen, sieht man nur glückliche Gesichter. Die Babys strahlen mit den Eltern um die Wette - und auch für Bürgermeister Peter Ahnert (parteilos) ist es einer der schönsten...
