Erst zu, dann wieder auf: Geheimnisvolle Barrieren in der Peniger Sandstraße

Rätselhaft: Der Weg, der Langenleuba-Oberhain und Himmelhartha verbindet, war plötzlich durch massive Betonwände gesperrt. Nun sind die Barrieren wieder geöffnet. Was steckt dahinter?

Erst zu, dann wieder auf: In der Sandstraße tut sich Merkwürdiges. Der kleine, aber gut ausgebaute Weg verbindet den Peniger Ortsteil Langenleuba-Oberhain von der S 247 und den Lunzenauer Ortsteil Himmelhartha. So mancher Ortskundige hat diesen Weg in der Vergangenheit als Abkürzung genutzt – bis vor wenigen Tagen standen diejenigen jedoch...