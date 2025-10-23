Erweiterung der Rochlitzer Grundschule: Klares Signal der Stadt an junge Familien

Lernen und Lehren in Rochlitz wird zum Vergnügen. Denn Gruppenarbeiten im Treppenhaus gehören der Vergangenheit an.

Es ist ein Meilenstein für den Rochlitzer Bildungsstandort. Denn mit der dringend benötigten und langersehnten Erweiterung der Grundschule wurde der Schulcampus gestärkt. Volle Klassenzimmer, Gruppenarbeiten im kühlen Treppenhaus, Warten in einem viel zu kleinen Zimmer auf den Bus – das und einiges mehr gehört damit der Vergangenheit an....