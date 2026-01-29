MENÜ
Jugendliche und Stadträte sollen in Hinsicht auf einen Jugendklub eine Lösung finden.
Jugendliche und Stadträte sollen in Hinsicht auf einen Jugendklub eine Lösung finden. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
„Es muss doch eine Lösung geben“: Peniger Stadtrat berät erneut über Jugendklub
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Penig stehen Jugendliche und Stadt vor einem Dilemma. Der geforderte Mietvertrag für einen Jugendklub ist ein Streitpunkt. Nun sucht der Stadtrat nach einer Lösung, die alle zufriedenstellen soll.

In Penig warten Kinder und Jugendliche immer noch vergeblich auf einen Jugendklub. Ursprünglich sollte es Anfang des vergangenen Jahres losgehen, doch bis heute hat sich in dieser Hinsicht nichts getan. Die einen – die Jugendlichen, die den „Schlüsseldienst“ für das Waldhaus übernehmen und damit Öffnungszeiten anbieten wollten – sehen...
Von Julia Czaja
2 min.
13.01.2026
2 min.
Jugendliche in Penig: Der Traum vom eigenen Treffpunkt wackelt
Meinung
Redakteur
Die Eröffnung eines Jugendclubs braucht die Unterstützung vonseiten der Stadt.
Die Idee eines selbst verwalteten Jugendclubs ist gut, doch die Praxis zeigt die Schwächen. Ohne klare Unterstützung bleibt das Vorhaben stecken. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
