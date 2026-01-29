„Es muss doch eine Lösung geben“: Peniger Stadtrat berät erneut über Jugendklub

Rochlitz
In Penig stehen Jugendliche und Stadt vor einem Dilemma. Der geforderte Mietvertrag für einen Jugendklub ist ein Streitpunkt. Nun sucht der Stadtrat nach einer Lösung, die alle zufriedenstellen soll.
In Penig warten Kinder und Jugendliche immer noch vergeblich auf einen Jugendklub. Ursprünglich sollte es Anfang des vergangenen Jahres losgehen, doch bis heute hat sich in dieser Hinsicht nichts getan. Die einen – die Jugendlichen, die den „Schlüsseldienst“ für das Waldhaus übernehmen und damit Öffnungszeiten anbieten wollten – sehen...
