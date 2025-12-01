Europäische Union fördert lokale Projekte: 3000 Euro für Burgstädter Jugendstadtrat

Sie räumen Abfall und Unrat weg, sie schützen die Natur und punkten mit einer Backstube – diese Ideen sind preiswürdig im Land des Roten Porphyrs.

Die Sieger des jüngsten Ideenwettbewerbs im Land des Roten Porphyrs stehen fest. Der Jugendstadtrat in Burgstädt erhält für sein Projekt „Burgstädt räumt auf“ als Erstplatzierter ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro. Der Nabu Burgstädt konnte mit seiner Aktion über insektenfreundliche Balkone und Gärten punkten, der Heimatverein... Die Sieger des jüngsten Ideenwettbewerbs im Land des Roten Porphyrs stehen fest. Der Jugendstadtrat in Burgstädt erhält für sein Projekt „Burgstädt räumt auf“ als Erstplatzierter ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro. Der Nabu Burgstädt konnte mit seiner Aktion über insektenfreundliche Balkone und Gärten punkten, der Heimatverein...