Fässer rollen und Gummistiefel werfen: Grundschüler in Seelitz meistern die Highland Games

Das Sportfest der etwas andern Art: Die Evangelische Grundschule im Rochlitzer Land hat die Kinder erneut mit Sportspielen aus Schottland begeistert.

Dieser Tag hatte nur Gewinner: Die 88 Kinder der Evangelischen Grundschule im Rochlitzer Land und 16 Steppkes des Evangelischen Kindergartens „Apfelbaum“ in Döhlen haben am Mittwoch zum dritten Mal die 3.Seelitzer Highland Games gemeistert. Die Mannschaften wurden aus allen Klassenstufen gebildet und mit tollen Namen bedacht. So traten zum...