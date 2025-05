Falscher Heizungsableser in Penig unterwegs - Polizei warnt vor Masche

Ein Unbekannter hat eine Seniorin um mehrere Hundert Euro Bargeld gebracht. Die Polizei rät zur Vorsicht.

Penig.

Ein angeblicher Heizungsableser hat am 2. Mai gegen Mittag eine Seniorin an der Meischnerstraße in Penig um Geld gebracht. Die Frau ließ den Mann in ihre Wohnung, teilte die Polizei mit. Er betrat alle Räume und verschwand dann plötzlich. Wie die Frau feststellte, hatte er aus einem Schrank mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Ein ähnlicher Fall ereignete sich kurz zuvor an der Pestalozzistraße. Ein Unbekannter hatte sich mit derselben Masche Zutritt in die Wohnung eines Seniors verschafft. Gestohlen wurde nichts. Der Unbekannte verließ mit einem Mann, der im Treppenhaus war, das Haus. Die Polizei warnt vor dieser Masche, deren Opfer überwiegend ältere Menschen sind. (fmu)