Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit „Cars and Coffee“ hoffen die Veranstalter auf einen gut bestückten Bahnhofsvorplatz.
Mit „Cars and Coffee“ hoffen die Veranstalter auf einen gut bestückten Bahnhofsvorplatz. Bild: Thomas Kirschke
Mit „Cars and Coffee“ hoffen die Veranstalter auf einen gut bestückten Bahnhofsvorplatz.
Mit „Cars and Coffee“ hoffen die Veranstalter auf einen gut bestückten Bahnhofsvorplatz. Bild: Thomas Kirschke
Rochlitz
Fans von Ami-Schlitten treffen sich in Geringswalde zum Kaffee
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klassiker auf vier Rädern ziehen am Sonntag die Blicke auf sich – und das dank Thomas Kirschke mitten in Geringswalde.

Am kommenden Sonntag gehört der Platz vorm Geringswalder Bahnhof chromglänzenden Modellen mit ausladenden Abmessungen und auffälligem Design. Der Förderverein Sport und Kultur legt erstmalig die Veranstaltung „Cars and Coffee“ auf. Mitorganisator Thomas Kirschke erfüllt sich damit einen lang gehegten Traum. Der Geringswalder, der selbst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
3 min.
Grünes Klassenzimmer in Geringswalde: Lernen unter freiem Himmel
Robert Lange vom heimischen Erdbauunternehmen Uwe Rausch beim Verfugen der Granitsteine.
Mit jedem Granitstein, den Robert Lange verfugt, nimmt das Grüne Klassenzimmer Gestalt an. Nachhaltigkeit trifft auf Bildung in Geringswalde.
Marion Gründler
12.09.2025
1 min.
Kirche Geringswalde bietet Orgelmusik im Kerzenschein
Kerzenschein wird dem Konzert ein romantisch-festliches Gepräge geben.
Die Kantorin der Kirchgemeinde Waldheim-Geringswalde Oana Maria Bran entlockt der Ladegast-Schmeißer-Orgel französisch-romantische Klangidylle.
Marion Gründler
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
Mehr Artikel