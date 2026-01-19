MENÜ
Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in Döbeln.
Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in Döbeln. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Rochlitz
Farbattacke: Graffiti-Vandalismus in Döbeln
Redakteur
Von Holk Dohle
In Döbeln wurde ein Geschäft Opfer von Vandalismus. Rote Farbe und eine Zielscheibe sorgen für Aufsehen. Spielt das Wahlplakat einer Partei eine Rolle?

Unbekannte Täter haben die Fassade eines Geschäfts an der Dresdner Straße in Döbeln mit roter Farbe besprüht. Die Tat geschah im Zeitraum zwischen Freitag, 23 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, berichtete die Polizeidirektion Chemnitz am Montag. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Flächen mit Graffiti verunstaltet. Die Täter hinterließen auf...
