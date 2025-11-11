Faschingsauftakt in Crossen und Rochlitz: Das sind die Bilder vom 11. 11.

Die fünfte Jahreszeit ist eingeläutet: 11.11 Uhr wurden am Dienstag die Rathäuser in Crossen und Rochlitz gestürmt. Und was ist wo das neue Motto?

Die ersten Rathäuser sind in Crossen und Rochlitz gestürmt, weitere sollten am Dienstagabend in Penig und Wechselburg folgen. Zum Auftakt der 64. Saison lud der Crossener Carnevalsverein ein. Das Prinzenpaar Nico I. und Maria I. bekam von Bürgermeister Peter Ahnert die Stadtkasse und den Rathausschlüssel. Das neue Motto: „Hört ihr Leute, es...