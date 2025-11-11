Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
 9 Bilder
Rochlitz
Faschingsauftakt in Crossen und Rochlitz: Das sind die Bilder vom 11. 11.
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die fünfte Jahreszeit ist eingeläutet: 11.11 Uhr wurden am Dienstag die Rathäuser in Crossen und Rochlitz gestürmt. Und was ist wo das neue Motto?

Die ersten Rathäuser sind in Crossen und Rochlitz gestürmt, weitere sollten am Dienstagabend in Penig und Wechselburg folgen. Zum Auftakt der 64. Saison lud der Crossener Carnevalsverein ein. Das Prinzenpaar Nico I. und Maria I. bekam von Bürgermeister Peter Ahnert die Stadtkasse und den Rathausschlüssel. Das neue Motto: „Hört ihr Leute, es...
11.11.2025
4 min.
Sachsens erstes schwules Prinzenpaar: Rochlitz zeigt sich bunt und tolerant
Heiko und Patrick (l.) sind das neue Prinzenpaar beim Karneval-Club Rochlitz (KCR). Am Dienstag wurden die beiden auf dem Rathausbalkon vorgestellt.
Rochlitz startet mit zwei Prinzen in die fünfte Jahreszeit und feiert am Freitag Farbfasching in Blau und Kussfreiheit: Gut für Heiko und Patrick, denn im echten Leben haben die noch ein Geheimnis.
Falk Bernhardt
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:47 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
12.09.2025
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
