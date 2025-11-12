Faschingsauftakt in Penig und Wechselburg: Hat der Bürgermeister seine Prüfung bestanden?

Am Dienstagabend wurden auch in Wechselburg und Penig die Rathäuser gestürmt. Ein Motto für die neue Saison wurde bereits verkündet.

Nachdem am 11. 11. in Crossen und Rochlitz schon 11.11 Uhr die Rathäuser gestürmt wurden, zogen am Dienstagabend die Narren in zwei weiteren Faschingshochburgen nach. Der Wechselburger Carneval Verein (WCV) holte sich in Rot gekleidet den Schlüssel von Ortschef Daniel Bergert. Motto und Prinzenpaar werden erst am Samstag zur ausverkauften... Nachdem am 11. 11. in Crossen und Rochlitz schon 11.11 Uhr die Rathäuser gestürmt wurden, zogen am Dienstagabend die Narren in zwei weiteren Faschingshochburgen nach. Der Wechselburger Carneval Verein (WCV) holte sich in Rot gekleidet den Schlüssel von Ortschef Daniel Bergert. Motto und Prinzenpaar werden erst am Samstag zur ausverkauften...