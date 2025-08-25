Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Mittelsachsen
  • Rochlitz
  • Fast 700 Strohballen brennen zwischen Erlau und Geringswalde - Polizei ermittelt auch zu weiteren Brandstiftungen

Das brennende Strohlager in der Nacht zum Montag an der Aitzendorfer Straße zwischen Erlau und Geringswalde.
Das brennende Strohlager in der Nacht zum Montag an der Aitzendorfer Straße zwischen Erlau und Geringswalde.
Rochlitz
Fast 700 Strohballen brennen zwischen Erlau und Geringswalde - Polizei ermittelt auch zu weiteren Brandstiftungen
Von Falk Bernhardt, Marion Gründler
Wenige Tage nach zwei Strohbränden in der Region ist in der Nacht zu Montag auf einem Feld bei Aitzendorf erneut ein großes Strohlager niedergebrannt. Der Landwirt ist nicht zum ersten Mal betroffen.

Der Feuerschein am Himmel war weithin zu sehen, auch die riesige Rauchwolke. Luca Hiller war auf dem Weg von Berlin in seinen Studienort Mittweida, als er kurz nach der Abfahrt von der A 14 einen Brand bemerkt. „Ich wollte schauen, ob ich helfen kann“, erzählt der Student, der aus der Ferne fotografiert hat. Da sei die Feuerwehr aber schon...
