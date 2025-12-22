MENÜ
Rochlitz
Feuertonne soll Heckenbrand in Döbeln ausgelöst haben
Von EHL Media
Die Feuertonne stand auf einem Nachbargrundstück. Anwohner versuchten, die Flammen zu löschen. Was dann geschehen ist.

Die Feuerwehr eilte am Sonntag, dem 21. Dezember, im Döbelner Ortsteil Masten zu einem Brand an der Harthaer Straße. Dort stand am Nachmittag eine Hecke in Flammen. Als Ursache wird eine Feuertonne auf einem Nachbargrundstück vermutet. Anwohner wollten das Feuer zunächst selbst löschen, vergeblich. Sie alarmierten die Feuerwehr. Drei...
