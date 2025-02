Feuerwehr Arras bereitet Wahl vor

Gewählt wird im Turnus von fünf Jahren. Bis Mitte Februar können sich Interessierte für das Ehrenamt in der Wehrleitung der Kandidatur stellen.

Ende Februar bestimmt die Ortsfeuerwehr Arras die Mitglieder, die in den kommenden fünf Jahren Verantwortung in der Wehrleitung übernehmen werden. Wie der amtierende Wehrleiter Jörg Hahn mitteilte, könnten sich bis 14. Februar an einer Kandidatur Interessierte zur Wahl stellen. Neben Hahn arbeiten derzeit noch Michael Heinitz, Robby Liebers...