Feuerwehr aus Langenleuba-Oberhain im Einsatz: Katze aus Baum gerettet

Eine Katze saß auf einer hohen Weide – die Feuerwehr kam, um sie in Sicherheit zu bringen.

Erst vor ein paar Tagen haben Feuerwehrleute aus Penig ein Reh befreit, das sich zwischen den Stäben eines Gartentores eingeklemmt hatte. Am Dienstag mussten nun drei Einsatzkräfte der Feuerwehr von Langenleuba-Oberhain eine Katze in Not retten. Das Tier saß in Oberhain auf einer rund sechs Meter hohen Weide und traute sich nicht hinunter....