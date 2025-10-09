Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einsatzkräfte der Geringswalder und Arraser Wehr versuchen auch am Tag nach der Brandnacht noch die Ausbreitung von Glutnestern einzudämmen.
Einsatzkräfte der Geringswalder und Arraser Wehr versuchen auch am Tag nach der Brandnacht noch die Ausbreitung von Glutnestern einzudämmen. Bild: Marion Gründler
Einsatzkräfte der Geringswalder und Arraser Wehr versuchen auch am Tag nach der Brandnacht noch die Ausbreitung von Glutnestern einzudämmen.
Einsatzkräfte der Geringswalder und Arraser Wehr versuchen auch am Tag nach der Brandnacht noch die Ausbreitung von Glutnestern einzudämmen. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Feuerwehr Geringswalde: Brand wird uns bis zum Wochenende beschäftigen
Redakteur
Von Marion Gründler, Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1200 Strohballen standen in der Nacht zum Donnerstag im Geringswalder Ortsteil Arras in Flammen. Am Tag darauf wurde das ganze Ausmaß des Schadens deutlich. Auf dem Weg zum Großeinsatz der Retter wurde ein THW-Helfer verletzt.

Schichtwechsel bei der Feuerwehr Geringswalde. Wer am Mittwochabend gegen 23 Uhr nach Arras zum Brand von etwas mehr als 1200 Strohballen der Agrargenossenschaft Arras ausgerückt war, hatte gegen 9 Uhr am Folgetag erst mal Pause. „Qualm und Gestank waren fast unerträglich“, schilderte Felix Hentschel als Einsatzleiter der Nachtschicht. Und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
2 min.
Strohballen-Brände bei Geringswalde und Erlau: Welche Erkenntnisse hat die Polizei?
Auf einem Feld in Erlau sind fast 700 Strohballen verbrannt.
Nächtliche Brände haben die Feuerwehren in Atem gehalten. Mehrere hundert Strohballen gingen bei Geringswalde und Erlau in Flammen auf. Gibt es eine Verbindung zwischen den Bränden?
Julia Czaja
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
13:55 Uhr
4 min.
Mit Video: 1200 Strohballen brennen in Arras: Polizei vermutet Brandstiftung
Großeinsatz von Feuerwehren ab Mittwoch, 23 Uhr, im mittelsächsischen Geringswalde. Grund war ein Strohballenbrand im Ortsteil Arras.
Ein Großbrand hat sich in der Nacht zum Donnerstag im Geringswalder Ortsteil Arras ereignet. Auf der Anfahrt zum Brandort verunglückte ein THW-Fahrzeug auf der B 175 bei Masten nahe Döbeln. Der Fahrer stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.
Heike Hubricht
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel