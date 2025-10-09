Feuerwehr Geringswalde: Brand wird uns bis zum Wochenende beschäftigen

1200 Strohballen standen in der Nacht zum Donnerstag im Geringswalder Ortsteil Arras in Flammen. Am Tag darauf wurde das ganze Ausmaß des Schadens deutlich. Auf dem Weg zum Großeinsatz der Retter wurde ein THW-Helfer verletzt.

Schichtwechsel bei der Feuerwehr Geringswalde. Wer am Mittwochabend gegen 23 Uhr nach Arras zum Brand von etwas mehr als 1200 Strohballen der Agrargenossenschaft Arras ausgerückt war, hatte gegen 9 Uhr am Folgetag erst mal Pause. „Qualm und Gestank waren fast unerträglich", schilderte Felix Hentschel als Einsatzleiter der Nachtschicht. Und...