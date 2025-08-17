Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Brand einer Hecke konnte die Feuerwehr kurz darauf wieder ins Depot einrücken.
Nach dem Brand einer Hecke konnte die Feuerwehr kurz darauf wieder ins Depot einrücken. Bild: Marion Gründler
Nach dem Brand einer Hecke konnte die Feuerwehr kurz darauf wieder ins Depot einrücken.
Nach dem Brand einer Hecke konnte die Feuerwehr kurz darauf wieder ins Depot einrücken. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Feuerwehr Geringswalde löscht brennende Hecke
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Flammen loderten bereits, doch Nachbarn verhindern in Geringswalde durch ihr beherztes Handeln Schlimmeres.

Gerade noch an einem größeren Schaden vorbeigeschrammt ist der Eigentümer eines Grundstücks an der Waldstraße in Geringswalde. Dessen Hecke stand am Nachmittag des 16. August in Flammen. „Wir wurden gegen 15.20 Uhr alarmiert“, berichtete Einsatzleiter Jan Bretschneider von der Geringswalder Ortsfeuerwehr. Die Hecke habe auf etwa vier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:34 Uhr
2 min.
Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen
Zeltlager in der Stadt Gaza. (Archivbild)
Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen hin. Dennoch schreitet Israel mit Plänen zur Einnahme der Stadt Gaza weiter voran.
29.07.2025
2 min.
Feuerwehreinsatz: Küchenherd in Hartha steht in Flammen
Brand in Hartha: Diesmal war die Goethestraße nicht wie sonst beidseitig zugeparkt.
Rettung in letzter Minute: Feuerwehrleute bergen in Hartha eine verletzte Frau und verhindern ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarwohnungen.
Marion Gründler
10.08.2025
3 min.
Hunde, Fußball, Party: Geringswalde feiert groß
Carmen Pönitz, hier mit Hundedame Wicki, engagiert sich seit Jahren für den Hundesport.
Der Veranstaltungskalender ist dicht gefüllt. So machen zwei Vereine aus der Terminnot eine Tugend und erklären das Gelände oberhalb der Waldstraße in Geringswalde zu Feierzone.
Marion Gründler
10:24 Uhr
3 min.
Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie
Es geht wieder los: In den kommenden Tagen wird es voll sein in den Kölner Messehallen.
Die Computerspielemesse Gamescom ist ein Besuchermagnet, Hunderttausende Fans und Fachleute werden bis Sonntag erwartet. Schon am ersten Tag war das Gedränge groß.
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
Mehr Artikel