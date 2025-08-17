Feuerwehr Geringswalde löscht brennende Hecke

Rochlitz
Die Flammen loderten bereits, doch Nachbarn verhindern in Geringswalde durch ihr beherztes Handeln Schlimmeres.
Gerade noch an einem größeren Schaden vorbeigeschrammt ist der Eigentümer eines Grundstücks an der Waldstraße in Geringswalde. Dessen Hecke stand am Nachmittag des 16. August in Flammen. „Wir wurden gegen 15.20 Uhr alarmiert“, berichtete Einsatzleiter Jan Bretschneider von der Geringswalder Ortsfeuerwehr. Die Hecke habe auf etwa vier...
