Feuerwehr-Großaufgebot in Geringswalde: Schornstein in Flammen

Aus dem Schlot eines älteren Einfamilienhauses an der Waldstraße frisst sich ein Feuer bis weit über dessen Kopf. Zwei Personen wurden verletzt.

Großaufgebot der Feuerwehr: Gegen 18.30 Uhr rückten am Donnerstag zehn Einsatzfahrzeuge mit insgesamt 54 Kameraden an die Waldstraße in Geringswalde aus. Ziel war ein Einfamilienhaus. „Es handelte sich um einen Schornsteinbrand“, erklärte Einsatzleiter Jan Bretschneider. Zwei Personen wären mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein...