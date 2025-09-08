Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Kleingartenanlage Bergfrieden steckte ein Reh in misslicher Lage.
In der Kleingartenanlage Bergfrieden steckte ein Reh in misslicher Lage.
Rochlitz
Feuerwehr in Penig befreit Reh aus misslicher Lage
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Reh in der Klemme: Die Feuerwehr Penig wird zum tierischen Rettungseinsatz gerufen. Mit Tuch und Technik wird das Tier befreit.

Die Feuerwehr aus Penig hatte einen ungewöhnlichen Einsatz zu bewältigen. Am Samstagmorgen kurz nach acht Uhr rückte ein Fahrzeug mit achtköpfiger Besatzung in den Ortsteil Dittmannsdorf aus, um in der Gartensiedlung Bergfrieden ein Tier zu retten. In einem Kleingarten hatte sich ein Reh in einem Gartentor aus Gitterstäben verfangen. „Der...
