Feuerwehr in Penig befreit Reh aus misslicher Lage

Rochlitz
Ein Reh in der Klemme: Die Feuerwehr Penig wird zum tierischen Rettungseinsatz gerufen. Mit Tuch und Technik wird das Tier befreit.
Die Feuerwehr aus Penig hatte einen ungewöhnlichen Einsatz zu bewältigen. Am Samstagmorgen kurz nach acht Uhr rückte ein Fahrzeug mit achtköpfiger Besatzung in den Ortsteil Dittmannsdorf aus, um in der Gartensiedlung Bergfrieden ein Tier zu retten. In einem Kleingarten hatte sich ein Reh in einem Gartentor aus Gitterstäben verfangen. „Der...
