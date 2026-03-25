Feuerwehr Rochlitz: Herausforderungen gemeistert, Nachwuchs gesichert

Rochlitz
Kräftezehrende Einsätze in der Gohrischheide und ein Brand mit mehreren Verletzten – das Jahr 2025 war für die Rochlitzer Einsatzkräfte eine Herausforderung.
Es war ein ereignisreiches Jahr für die Feuerwehrleute aus Rochlitz, eines, das an die Substanz ging. Daran ließ Ortswehrleiter Dirk Richter jetzt bei der Jahreshauptversammlung der Stadtwehr keinen Zweifel aufkommen. In erster Linie lag das an zwei größeren Bränden.
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