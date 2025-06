Feuerwehr und Rettungsdienst feiern ein Brautpaar in Rochlitz

Zwei Markersdorfer haben sich das Ja-Wort gegeben und sind gebührend von Rettungskräften nach der Trauung auf dem Platz vor dem Rathaus empfangen worden.

Mit einem Großaufgebot an Rettungsfahrzeugen haben Feuerwehrleute sowie Rettungssanitäter aus Rochlitz, Penig und dem Ortsteil Markersdorf am Samstagmittag Kevin Heinrich und seine Braut Christin nach ihrer Trauung vor dem Rathaus in Rochlitz begrüßt worden. Der 36-jährige Wehrleiter der Ortswehr Markersdorf traf damit auf seine aktuellen und...