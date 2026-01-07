Feuerwehren in Penig: A 72 ist weiterhin Einsatzschwerpunkt

Rochlitz
Die Peniger Feuerwehren hatten 2025 wenige Einsätze als im Jahr zuvor. Sie retteten neun Menschen – und auch ein Reh. Trotz guter Nachwuchsarbeit fehlt es in Zukunft aber an Einsatzkräften.
Mit 95 Alarmierungen im zurückliegenden Jahr ist die Zahl der Einsätze der Gemeindefeuerwehr Penig um knapp ein Drittel zurückgegangen. „Dies bedeutet, dass weniger menschliches Leid oder materieller Schaden entstanden ist“, sagt Gemeindewehrleiter Thomas Cramer. „Unsere Leistungsfähigkeit bemisst sich daran, im Ernstfall professionell...
