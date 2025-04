Flamme des Roten Kreuzes erreicht Geringswalde

Die Fiaccolata brachte Licht nach Geringswalde. 40 DRK-Mitglieder verfolgten die Übergabe der Fackel. Die wenigsten wussten um den historischen Hintergrund.

Premiere in Geringswalde: Die Fiaccolata (italienisch für Fackellauf) hat jetzt in Geringswalde Station gemacht. Insgesamt hatten rund 40 DRK-Mitglieder die Zeremonie am Markt verfolgt, davon 13 aus Geringswalde.