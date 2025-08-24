Flohmarkt auf Schloss Rochsburg: Von Schallplatte bis Küchenwaage

Der Schlossverein freut sich über den Erlös für den Erhalt der historischen Anlage und seine Aktivitäten. In Kürze lädt er zum Weinabend ein.

Mit dem Zulauf zum Flohmarkt im Hof von Schloss Rochsburg hat sich der Schlossverein am Sonntag sehr zufrieden gezeigt. Das teilte Wiegand Sturm vom Verein mit. „Mehrere Gäste aus Leipzig waren hier und auch viele aus der unmittelbaren Region“, sagte er. Neu war, dass auch das Museum einen Stand hatte. Beim Flohmarkt konnte man die...