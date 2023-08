Flohmarkt in Noßwitz: Die Schnäppchenjagd am Dorfplatz

In den vorherigen Auflagen strömten jeweils mehrere Hundert Besucher in das kleine Dorf bei Rochlitz. Nun steht für September das nächste Event an.

Auch dieses Jahr wird es auf dem künftigen Dorfplatz in Noßwitz einen Flohmarkt geben. Das teilte Heiko Dost, CDU-Stadtrat von Rochlitz und als Ortschaftsbeirat einer der Mitorganisatoren, mit. Diesmal kommen Schnäppchenjäger am Sonntag, 3. September, von 9 bis 14 Uhr auf ihre Kosten. Die vorherigen Auflagen waren mit je mehreren Hundert...