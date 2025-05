Flohmarkt in Rochlitz begeistert mit Vielfalt und kreativen Ständen

Der Markt bot mehr als nur Trödel. Schülerinitiativen brachten Leben in die Veranstaltung. Der Förderverein begeisterte mit kreativen Ideen.

Bei schönsten Wetter lockte der von der Stadt Rochlitz organisierte Flohmarkt am Samstag zahlreiche Besucher an. Auf dem Markt wurde an etwa 50 Ständen angeboten, was sich zu Hause angesammelt hat aber nicht mehr gebraucht wird. Mit dabei war eine Klasse der Regenbogen-Grundschule mit einem Kuchenbasar. Am Nachbarstand wurde von Gymnasiasten...