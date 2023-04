Flohmarkt in Rochlitz erweist sich als Besuchermagnet

Zum Flohmarkt, den die Stadt Rochlitz am Samstag auf dem Markt organisiert hatte, sind zahlreiche Besucher gekommen. Angeboten wurde vieles, was sich zuhause ansammelt und nicht mehr gebraucht wird - von Kleidung über Spielsachen bis hin zu Plüschtieren, Schallplatten und Büchern. Auch für Verpflegung war gesorgt. So verkauften etwa die Schüler...