Flohmarkt in Rochlitz: Schnäppchenjagd dient auch dem Abiball

Rochlitz erlebte einen ausgebuchten Flohmarkt mit reger Besucher-Resonanz. Schülerinnen verkauften erfolgreich für einen besonderen Anlass.

Zum Flohmarkt auf dem Markt in Rochlitz waren am Samstag alle Standplätze ausgebucht. Bereits am Vormittag fanden sich viele Schnäppchenjäger ein, um im vielfältigen Angebot von gebrauchter Kleidung, Spielsachen, Büchern bis hin Werkzeug auszuwählen. Der von der Stadt organisierte Markt hat sich etabliert. Zu den rund 50 Händlern zählen...