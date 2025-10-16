Flutschutz: Rochlitz probt den Ernstfall

Rochlitz
Am Samstag testen die Wasserwehr und freiwillige Helfer in Rochlitz ihr Zusammenspiel bei einer Flut.
Damit bei einer möglichen Flut bei den Mitstreitern der Wasserwehr ein Rädchen ins nächste greift, findet am Samstag in Rochlitz eine Hochwasserschutzübung statt. Deswegen kommt es nach Angaben der Stadt im Bereich des Mühlplatzes und des Mühlgrabens zwischen 9 und 12 Uhr kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. „Ziel ist es, im Ernstfall...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.