An der Ufermauer am Mühlplatz werden am Samstag mobile Flutschutzwände errichtet.
An der Ufermauer am Mühlplatz werden am Samstag mobile Flutschutzwände errichtet. Bild: Alexander Christoph
Rochlitz
Flutschutz: Rochlitz probt den Ernstfall
Redakteur
Von Alexander Christoph
Am Samstag testen die Wasserwehr und freiwillige Helfer in Rochlitz ihr Zusammenspiel bei einer Flut.

Damit bei einer möglichen Flut bei den Mitstreitern der Wasserwehr ein Rädchen ins nächste greift, findet am Samstag in Rochlitz eine Hochwasserschutzübung statt. Deswegen kommt es nach Angaben der Stadt im Bereich des Mühlplatzes und des Mühlgrabens zwischen 9 und 12 Uhr kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. „Ziel ist es, im Ernstfall...
