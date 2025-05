Fotovoltaik im Freibad: Ein Gewinn für Penigs Budget

Das Freibad in Penig wird umweltfreundlicher, doch die Kegelbahn muss warten. Die Stadt steht vor der Herausforderung, Prioritäten richtig zu setzen. Ein Kommentar von Julia Czaja.

Das Freibad in Penig wartet mit einigen neuen Attraktionen in der kommenden Saison auf. Auch technisch tut sich etwas auf dem Gelände: Das Gebäude, in dem die Filteranlage untergebracht ist, bekommt in absehbarer Zeit eine Fotovoltaikanlage. 30.000 Euro wird die Investition kosten, dagegen stehen rund 25.000 Euro Stromkosten, die derzeit...