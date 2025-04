Frau betrunken in Penig unterwegs: Fahrt endet an Hauswand

Die 55-Jährige floh vom Unfallort. Die Polizei konnte sie ausfindig machen. Sie stand unter Alkoholeinfluss.

An einer Hauswand endete die Fahrt einer Frau am Dienstag in Penig. Das hat sich nach Angaben der Polizei zugetragen: Beim Befahren eines Parkplatzes in der Brückenstraße prallte gegen 17.10 Uhr ein Pkw Skoda an die Wand. Danach floh die 55-jährige Skoda-Fahrerin vom Unfallort. Zeugen hatten das beobachtet und die Polizei informiert. Die...