Frauenchor Zettlitz setzt musikalisches Zeichen für den Frieden

In zwei Kirchen ist der Klangkörper in der Adventszeit zu hören. Mit Sicht auf die aktuelle Lage ist der Tenor diesmal ein besonders eindringlicher.

Unter dem Motto „Frieden in der Welt“ sind die Frauen des Zettlitzer Frauenchores in zwei Konzerten zu hören. „Gerade in Zeiten wie den jetzigen ist es uns ein Anliegen, das Thema Frieden zu thematisieren“, kündigte Chorleiterin Gisela Kramer an. Dem Eröffnungslied „Hört der Engel helle Lieder“ folge eine ganze Reihe Melodien, die... Unter dem Motto „Frieden in der Welt“ sind die Frauen des Zettlitzer Frauenchores in zwei Konzerten zu hören. „Gerade in Zeiten wie den jetzigen ist es uns ein Anliegen, das Thema Frieden zu thematisieren“, kündigte Chorleiterin Gisela Kramer an. Dem Eröffnungslied „Hört der Engel helle Lieder“ folge eine ganze Reihe Melodien, die...