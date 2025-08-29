Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das Freibad in Penig bleibt noch bis 14. September geöffnet.
Das Freibad in Penig bleibt noch bis 14. September geöffnet. Bild: Julia Czaja
Rochlitz
Freibad Penig: Saison endet am 14. September mit Fest
Redakteur
Von Julia Czaja
Verlängerter Badespaß in Penig: Das Freibad ist bis zum 14. September offen. Der letzte Tag verspricht besondere Überraschungen.

Die Wetteraussichten für Anfang September sind gar nicht so schlecht, sodass der Sommer noch ein wenig in die Verlängerung geht. Deshalb bleibt das Freibad in Penig auch noch ein paar Tage geöffnet – und zwar bis Sonntag, 14. September. „Wir sind auf jeden Fall täglich von 10 bis 16 Uhr vor Ort, bei gutem Wetter und hohen Besucherzahlen...
Mehr Artikel