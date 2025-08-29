Freibad Penig: Saison endet am 14. September mit Fest

Rochlitz
Verlängerter Badespaß in Penig: Das Freibad ist bis zum 14. September offen. Der letzte Tag verspricht besondere Überraschungen.
Die Wetteraussichten für Anfang September sind gar nicht so schlecht, sodass der Sommer noch ein wenig in die Verlängerung geht. Deshalb bleibt das Freibad in Penig auch noch ein paar Tage geöffnet – und zwar bis Sonntag, 14. September. „Wir sind auf jeden Fall täglich von 10 bis 16 Uhr vor Ort, bei gutem Wetter und hohen Besucherzahlen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.